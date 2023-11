Mourinho, Zidane… Le plan du Real Madrid est dévoilé

Hugo Chirossel

Alors que le contrat de Carlo Ancelotti arrive à son terme en juin prochain, le Real Madrid pourrait se décider à changer d’entraîneur. Dans cette optique, plusieurs noms sont cités, notamment ceux de Zinédine Zidane, Xabi Alonso ou bien José Mourinho. Le journaliste Nacho Peña a dévoilé quel était le plan des Merengue en cas de départ du technicien italien.

« Je ne pense à rien, je ne vais pas répondre sur mon avenir. (…) En ce qui concerne mon avenir, tout sera bientôt clair. Dans six mois tout au plus. Si j’attendrai Madrid jusqu’au dernier jour ? Bien sûr que j’attendrai . » Présent en conférence de presse ce samedi, avant le déplacement du Real Madrid à Cadix dimanche, Carlo Ancelotti a assuré qu’il ne savait pas encore de quoi son avenir sera fait, lui qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison.

Un indice est lâché pour le grand retour de Zidane https://t.co/nH1ZKegPn6 pic.twitter.com/8OnRNDeJ8b — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

Quel entraîneur pour le Real Madrid ?

Cela fait un peu plus de deux ans que Carlo Ancelotti a fait son retour au Real Madrid après son premier passage entre 2013 et 2016. L’Italien de 64 ans a pris la succession de Zinédine Zidane, qui fait justement partie des noms cités pour prendre le relais du technicien italien. Le Ballon d’Or 1998 est toujours sans poste depuis son départ de la Casa Blanca en juin 2021. Il attendait l’équipe de France, mais a vu Didier Deschamps prolonger jusqu’en juin 2026. Mais Zinédine Zidane n’est pas le seul nom sur la liste du Real Madrid.

«Xabi Alonso serait le premier choix»