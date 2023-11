Ancelotti prêt à rejoindre Neymar ? Il lâche sa réponse !

Thomas Bourseau

Après deux saisons au Real Madrid, place à la Seleçao pour Carlo Ancelotti ? Courtisé par la fédération brésilienne pour prendre en main la sélection de Neymar, Ancelotti a envoyé un message aux décideurs brésiliens tout en reportant sa décision à l’expiration de son contrat au Real Madrid.

Carlo Ancelotti serait susceptible de vivre ses derniers mois sur le banc de touche du Real Madrid. Et pour cause, le contrat du technicien italien pourrait ne pas être prolongé et donc prendre fin à l’issue de la saison. Pour ce qui est de son éventuelle succession, Ancelotti a dressé un portrait flatteur de Xabi Alonso, tout en faisant passer un message sur sa décision.

«Le Real Madrid ? Bien sûr que j’attendrai»

« Je ne pense à rien, je ne vais pas répondre sur mon avenir. (…) En ce qui concerne mon avenir, tout sera bientôt clair. Dans six mois tout au plus. Si j’attendrai Madrid jusqu’au dernier jour ? Bien sûr que j’attendrai ». a affirmé Carlo Ancelotti au cours de son passage en conférence de presse ce samedi.

«Je suis fier que l'équipe nationale brésilienne parle de moi»