Un joueur du Real Madrid est «déprimé», Ancelotti dit tout

Alexis Brunet

Cet été, le Real Madrid a signé Jude Bellingham. L'Anglais donne pleine satisfaction à la Casa Blanca, et il a déjà marqué de très nombreux buts. Les Madrilènes ont aussi mis la main sur Arda Güler. C'est plus compliqué pour le Turc, qui enchaîne les blessures. Carlo Ancelotti a même confié que son joueur était déprimé.

Le Real Madrid est actuellement deuxième de Liga. Les joueurs de Carlo Ancelotti ne sont devancés que par la surprise Girone. Les Madrilènes doivent beaucoup leur bonne place au classement à un homme, Jude Bellingham. L'Anglais a déjà marqué treize buts, et il a délivré trois passes décisives. Des statistiques qui sont très élevées pour un milieu de terrain.

Arda Güler est souvent blessé

Le Real Madrid a aussi arraché la signature d'Arda Güler cet été. Le crack était suivi par de nombreuses équipes, mais c'est Madrid qui a eu le dernier mot. Malheureusement pour le Turc, contrairement à Bellingham, cela se passe moins bien pour lui. Ce dernier est très souvent blessé, et il vient même de rechuter.

Arda Güler déprime selon Ancelotti