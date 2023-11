Un indice est lâché pour le grand retour de Zidane

Axel Cornic

Avec la fin du contrat de Carlo Ancelotti, l’avenir du poste d’entraineur du Real Madrid est au centre des débats. Plusieurs pistes sont évoquées comme celle d’un énième retour de Zinédine Zidane, mais également de José Mourinho, passé à Madrid de 2010 à 2013 et actuellement à l’AS Roma.

Qui dirigera le Real Madrid la saison prochaine ? Alors que la fin du contrat de Carlo Ancelotti approche à grands pas, les débats vont bon train concernant sa succession. Et l’un des favoris ne serait autre que Zinédine Zidane, qui a déjà occupé le poste d’entraineur du club madrilène à deux reprises par le passé.

Mourinho fait une fleur à Zidane pour son retour https://t.co/xIGxoWlAdf pic.twitter.com/9L1j3saLIp — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Mourinho en froid avec les propriétaires de la Roma ?

D’autres noms sont évoqués comme celui de José Mourinho, lui aussi ancien entraineur du Real Madrid et également en fin de contrat avec l’AS Roma en juin prochain. Présent en conférence de presse ce samedi, il a d’ailleurs jeté un grand froid sur son avenir. « Avec les propriétaires, c'est une situation différente, parce que je suis ici et eux sont là-bas (aux Etats-Unis, ndlr) » a déclaré le Special One concernant la famille Friedkin, propriétaire du club giallorosso.

« Nous travaillons, mais nous n'avons pas parlé de contrat »