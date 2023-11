Annoncé au PSG, Mourinho lâche une réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement en poste à l'AS Roma, José Mourinho aurait la tête ailleurs. A en croire la presse italienne, le technicien rêverait de prendre en main deux autres équipes : le Real Madrid et le PSG. Justement, le Special One a profité de son passage à la télévision transalpine pour se prononcer sur les rumeurs l'envoyant en Espagne.

José Mourinho sera-t-il en place la saison prochaine à l'AS Roma ? Lié au club italien jusqu'en juin prochain, le technicien portugais ne le sait pas lui-même. « Est-ce que je vais rester à la Roma ? Je ne sais pas. La dernière fois que j’ai parlé avec les propriétaires c’était après le match contre la Lazio. 10 minutes au téléphone, c’est tout » a confié le Special One lors d'un entretien accordé à la Rai. Mais à en croire les informations de Sky Sports , Mourinho ne se projette plus à la Roma.

Mourinho rêverait du Real Madrid et du PSG

Selon le média, Mourinho rêverait de prendre en main deux équipes européennes : le PSG et le Real Madrid. Justement, le Portugais s'est prononcé sur la succession de Carlo Ancelotti ce mercredi. Il a indiqué qu'il n'avait pas particulièrement l'intention de se rendre au Real Madrid et a poussé pour la prolongation du technicien italien.

Mourinho sort du silence

« Florentino est très intelligent, il a déjà un super coach. Pourquoi penser à un autre ? Je suis un fan du Real Madrid et j'espère qu'Ancelotti restera, c'est l'entraîneur parfait pour le Real Madrid. Je pense que seul un fou quitterait le Real Madrid. Et ce fou, c'était moi, le seul qui, après trois ans avec un président qui voulait encore de moi, et José Sánchez aussi, j'ai décidé de partir. Je suis certain qu'au premier signe de Florentino, Carlo restera, car il est parfait pour le Real Madrid et le Real Madrid est parfait pour lui » a lâché Mourinho sur la Rai1.