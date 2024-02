Le PSG boucle un transfert et évite la catastrophe

Arnaud De Kanel

Le PSG ne parvient toujours pas à trouver son numéro 9 depuis le départ d'Edinson Cavani. En 2022, le club de la capitale avait fait le pari de la jeunesse en allant chercher l'une des révélations de la saison, à savoir Hugo Ekitike. Mais le jeune attaquant a échoué et après avoir été écarté toute la première partie de saison, il a rebondi en Allemagne dans les dernières heures du mercato. Le PSG devrait donc revoir une partie de son argent.

Sous l'impulsion de Luis Campos, le PSG a tendance à recruter de plus en plus de joueurs prometteurs. En 2022, les dirigeants parisiens s'étaient donc orientés vers le profil d'Hugo Ekitike qui sortait d'une énorme saison à Reims. Malgré plusieurs apparitions, il n'avait jamais convaincu sous le mandat de Christophe Galtier et n'a même pas eu l'occasion de se montrer avec Luis Enrique. Le PSG avait pourtant déboursé 35M€ pour le jeune joueur, mais la catastrophe devrait être évitée de justesse.

Le PSG doit dépenser une fortune pour remplacer Mbappé https://t.co/Pd0QwBJBye pic.twitter.com/ySzrmOQ25B — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Le PSG ne devrait pas tout perdre

Alors qu'on pouvait penser que le PSG ne reverrait jamais sa trentaine de millions d'euros, l'Eintracht Francfort a fait le pari de relancer Hugo Ekitike. Le club allemand s'est fait prêter l'attaquant parisien dans les derniers instants du mercato avec une option d'achat qui avoisine les 30M€ et qui a de grandes chances d'être levée en juin, histoire de tourner la page pour le plus grand bien de tout le monde.

«Mon passage à Paris, pour moi ça a été une leçon»