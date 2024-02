Mercato : Il quitte le PSG et se lâche sur son échec

Jean de Teyssière

Le transfert d'Hugo Ekitike au PSG durant l'été 2022 n'a pas été suivi de succès. Transfuge du Stade de Reims, Ekitike aura eu du mal à se faire une place parmi le trio de superstars : Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Seulement trois buts en Ligue 1 pour Ekitike, qui a rejoint durant le mercato d'hiver l'Eintracht Francfort. S'il admet que son passage à Paris est raté, il reste tout de même positif.

Arrivé au PSG contre la somme de 35M€ en 2022, Hugo Ekitike a été prêté cet hiver à l'Eintracht Francfort. L'attaquant français n'aura pas laissé un souvenir impérissable aux supporters parisiens, avec seulement quatre buts marqués, toutes compétitions confondues en un an et demi. Avec seulement huit minutes de jeu cette saison en Ligue 1, Ekitike a logiquement décidé de partir du club.

«Ça n’a pas marché à Paris, ça fait partie d’une carrière»

Hugo Ekitike sera un joueur de l'Eintracht Francfort au moins jusqu'en juin 2024. Une option d'achat de 30M€ a été incluse dans le deal, selon des conditions qui seraient facilement atteignables. Présenté par son nouveau club, Hugo Ekitike est revenu sur son aventure parisienne : « Tout dépend de la manière dont on prend les choses. Pour certains ça peut être compliqué. Moi je le prends d’une manière plutôt bonne, c’est ce qui me pousse à être meilleur chaque jour. Ca n’a pas marché à Paris, ça fait partie d’une carrière, des choix, de certaines choses qui se passent. »

«Mon passage à Paris, pour moi ça a été une leçon»