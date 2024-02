Mercato : L’OL frappe un grand coup avec ce transfert de dernière minute

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans les derniers instants d’un mercato hivernal très mouvementé, l’Olympique Lyonnais s’est attaché les services d’Orel Mangala dans le cadre d’un prêt payant avec une option d’achat. Le club compte sur lui et ses autres recrues pour se relancer au classement, et à en croire l’entourage du milieu belge, l’OL a vu juste.

Très actif dans le sens des arrivées, l’OL a bouclé lors du dernier jour du mercato hivernal le recrutement d’Orel Mangala, arrivé en provenance de Nottingham Forest sous la forme d’un prêt payant estimé à 11,7M€, avec une option d’achat fixée à 17,5M€ et des bonus qui pourraient atteindre la barre des 3,5M€. Au total, l’OL lâchera plus de 30M€ pour sa recrue si tout se passe comme prévu, un investissement justifié aux yeux de l’entourage d’Orel Mangala.

« Il pourra aider l’OL à atteindre ses objectifs »

« Orel est un très bon footballeur. Il a beaucoup de qualités comme son jeu de passe, son volume de jeu, sa capacité à récupérer les ballons, à se projeter. Il a un rôle un peu box to box ou il peut jouer devant la défense , confie l’un de ses proches interrogé par Foot-Mercato. Il pourra aider l’OL à atteindre ses objectifs. Son expérience sera importante. Il va faire énormément de bien (…) C’est un leader dans l’état d’esprit. Il ne fait pas forcément de grands gestes pour se montrer. C’est le genre de joueur qui répond sur le terrain, qui donne envie aux autres de courir et faire les efforts avec lui. »

« C’est là où il est très fort »