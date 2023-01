Le PSG annonce la couleur, une offre va tomber

La rédaction

Cet hiver, le PSG s'est séparé de Pablo Sarabia, vendu à Wolverhampton. Depuis, le champion de France en titre d'active pour compenser ce départ au sein du secteur offensif. Plusieurs pistes ont été avancées mais les dossiers patinent. Désormais, le PSG se focalise sur le jeune Johan Bakayoko et va prochainement transmettre une offre au PSV Eindhoven.

Alors que le mercato hivernal ferme ses portes ce mardi soir, le PSG n'a toujours pas compensé le départ de Pablo Sarabia en Angleterre. Christophe Galtier souhaite pourtant recruter un nouvel élément offensif pour densifier ce secteur de jeu, ultra dépendant de son trio de stars Messi - Neymar - Mbappé. Si le dossier Rayan Cherki semble abandonné pour cet hiver après le refus catégorique de Jean-Michel Aulas, la piste Malcom est toujours au point mort et c'est pour Johan Bakayoko que Luis Campos devrait transmettre une offre.

Le PSG prépare une offre

Auteur de 5 buts en 19 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l'ailier du PSV Eindhoven Johan Bakayoko a tapé dans l'œil du PSG. Selon les informations de Rik Elfrink, journaliste d’ Eindhovens Dagblad, le champion de France en titre a indiqué aux représentants du jeune belge de 19 ans qu'il allait transmettre une offre pour le recruter. Relevo est venu confirmer cette information. Reste maintenant à déterminer quelle sera la nature de l'offre parisienne.

Bakayoko supervisé par Luis Campos