Le PSG acte une révolution hallucinante, les stars sont menacées

Il y a quelques mois, le PSG a bouclé la prolongation de Marco Verratti. Mais le nouveau contrat de l'Italien marque un tournant dans la politique de la direction parisienne. Luis Campos aurait en effet intégré une condition spéciale dans le bail du milieu de terrain, qui devrait être également présente dans les autres contrats au PSG. Le conseiller football parisien aurait apporté une révolution en interne afin de remettre de l'ordre dans la formation parisienne.

Le 28 décembre dernier, le PSG a officialisé la prolongation de Marco Verratti. Arrivé en 2012, l’international italien est maintenant lié au club de la capitale jusqu’en juin 2026. Mais le champion d’Europe 2020 devrait avoir la vie moins facile au sein de la formation parisienne à l’avenir, tout comme les autres stars.

Le PSG a prolongé Verratti, mais...

Comme Le Parisien l’a révélé, le PSG aurait ajouté une condition spéciale dans le contrat de Marco Verratti. En effet, une partie du salaire du joueur de 30 ans serait liée à son nombre de matchs disputés. Plus il joue, plus il gagnera d’argent désormais. Et cette particularité aurait vu le jour grâce à un homme en interne.

Campos a changé la politique des contrats