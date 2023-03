Mercato : Le PSG scelle l’avenir d’une star, la folle révélation sur son contrat

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG en 2012, Marco Verratti va rester encore quelques années dans la capitale. La formation parisienne a prolongé le contrat du milieu de terrain jusqu'en juin 2026. Toutefois, la direction a pris le soin d'intégrer une condition bien particulière dans le nouvel engagement du joueur de 30 ans, lié à son nombre de matchs disputés.

Recruté par le PSG en 2012, Marco Verratti est devenu le joueur qu’il est aujourd’hui dans la capitale. L’Italien, tombé amoureux de la Ville Lumière, est très apprécié des supporters parisiens. Il a toujours fait l’unanimité dans le vestiaire, malgré ses blessures récurrentes et les entraîneurs qui se sont enchaînés au sein du club parisien.

Le PSG a prolongé Verratti en décembre dernier

Marco Verratti va d’ailleurs rester encore quelques années au PSG. Le 28 décembre dernier, le leader de la Ligue 1 a officialisé la prolongation du milieu de terrain de 30 ans jusqu’en juin 2026. Mais le PSG a néanmoins pris le soin d’intégrer une condition spéciale dans le nouvel engagement du numéro 6.

Une condition particulière a été fixée