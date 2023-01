Le PSG a trouvé son arme secrète pour Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aligné d’entrée pour la première fois avec le brassard lors du match contre Pays de Cassel (7-0) en Coupe de France, Kylian Mbappé est désormais le vice-capitaine du PSG en l’absence de Marquinhos, preuve de l’importance croissante du Bondynois au sein du club de la capitale. Un élément qui pourrait avoir son importance sur l’avenir de l’international français, sous contrat jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option et toujours au cœur des rumeurs.

Kylian Mbappé a vécu une soirée parfaite ce lundi sur la pelouse du stade Bollaert, en étant l’auteur d’un quintuplé lors de la démonstration du PSG contre Pays de Cassel (7-0), brassard au bras en l’absence de Marquinhos. C’est la première fois que l’international français était capitaine au coup d’envoi depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, un élément qui pourrait avoir son importance au moment des discussions pour son avenir, alors que son engagement prend fin en 2024, avec une année supplémentaire en option.



« Mbappé capitaine ? Ça peut être une arme diplomatique »

« Que ce garçon devienne un jour capitaine du PSG ? S’il reste. C’est toujours pareil. Ça peut être une arme diplomatique , juge Eric Di Meco dans le Super Moscato Show sur RMC. Peut-être que dans cette négociation là, psychologiquement, ça peut être intéressant de le mettre capitaine. »

« Cela a été défini comme ça depuis le début de la saison »