Un record du mercato bientôt battu par l’OM

Ruslan Malinovskyi a débarqué à l’OM sous la forme d’un prêt et il se pourrait que Pablo Longoria parvienne à frapper très fort sur le marché hivernal en bouclant au passage la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen. Il faudrait cependant que l’OM se plie à une condition de Lorient pour Terem Moffi.

Depuis le début du mercato hivernal, Pablo Longoria ne semble pas avoir une minute à perdre. Le président de l’OM s’est rapidement mis d’accord avec Flamengo pour acter le départ de Gerson tout en parvenant à avoir le feu vert de l’Atalanta pour le prêt avec option d’achat obligatoire de Ruslan Malinovskyi.

Longoria s’est planté avec Trossard et Guedes

Mais depuis, le patron de l’OM s’est malheureusement planté à deux reprises sur le marché des transferts. Une première fois avec Leandro Trossard. Comme le représentant de l’international belge l’a affirmé la semaine dernière, l’ex-ailier de Brighton a été approché par l’OM et Tottenham, mais a finalement décidé de s’engager en faveur d’Arsenal. En parallèle, alors qu’il cherchait un nouveau challenge cet hiver, Gonçalo Guedes a également pris la décision d’ignorer l’intérêt de l’OM révélé par La Provence afin d’effectuer un retour aux sources au Benfica Lisbonne.

Moffi pour 30M€, le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM est conditionné

Mais il se pourrait bien que la roue ait enfin tournée en faveur de Pablo Longoria sur le mercato. Il est question ce mardi d’une éventuelle arrivée de Terem Moffi en provenance de Lorient contre un chèque de 30M€. Selon Mohamed Toubache-Ter, cette rumeur serait fondée et Lorient aurait pris la décision de n’accepter de mener à bien une telle opération si et seulement si le recrutement de Bamba Dieng lui était en échange facilité. Quoi qu’il advienne avec Dieng, Moffi pourrait déjà entrer dans l’histoire de l’OM en devenant la recrue la plus chère de l’OM devant un certain Dimitri Payet pour 29,3M€ en 2017.