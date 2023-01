L’OM peut paniquer, un transfert part dans tous les sens

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

L’OM et Lorient sont en train de préparer un énorme transfert. En quête d’un attaquant, Marseille veut faire venir Terem Moffi et inclure Bamba Dieng dans la transaction. Cependant, même si un accord a été trouvé entre les deux clubs pour les deux buteurs, Moffi préfère toujours Nice et Dieng rêverait d’Everton.

Après l’échec du dossier Leandro Trossard qui devait être le remplaçant d’Amine Harit, l’OM a décidé de se positionner sur un buteur. L’idée est de descendre Alexis Sanchez d’un cran, ce qui lui permettrait d’évoluer à son poste de prédilection. Et pour occuper la pointe de l’attaque, l’OM espère attirer Terem Moffi. Deuxième buteur de Ligue 1, l’attaquant de Lorient, qui a inscrit son dernier but face à Marseille, est également dans le viseur de l’OGC Nice.

L’OM d’accord avec Lorient pour Moffi et Dieng

Et ce dossier est en train de prendre une tournure totalement folle. A en croire les informations de Foot Mercato , l’OM et Lorient seraient tombés d’accord pour un transfert de Terem Moffi, le deal inclurait Bamba Dieng et une somme d’argent dont le montant n’a pas fuité. Javier Ribalta aurait lui discuté avec les représentants de Terem Moffi et serait également tombé d’accord. C’est du côté des deux joueurs que tout n’est pas encore très clair.

Mercato - PSG : La commande est passée pour le prochain transfert https://t.co/hQ8NPDByIF pic.twitter.com/XnSREILqvS — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Les joueurs hésitent encore