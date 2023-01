Le PSG a tout raté pour Kylian Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a pris la décision de snober le Real Madrid pour prolonger son contrat au PSG au printemps dernier. Des promesses au niveau du recrutement lui auraient été faites par le club de la capitale, mais celles-ci n’ont rien donné.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a tenté de jolis coups sur le marché des transferts. À commencer par boucler la prolongation de contrat de Kylian Mbappé en mai dernier au nez et à la barbe du Real Madrid. Lors des discussions avec le clan Mbappé, la direction du PSG semblerait lui avoir donné certaines garanties sportives et notamment au niveau du recrutement estival.

Le PSG a fait des promesses à Mbappé, sans les tenir

C’est en effet la tendance qui a été confirmée par The Athletic dans la journée de vendredi. Selon le média britannique, le comité de direction du PSG aurait activé les pistes Milan Skriniar et Robert Lewandowski entre autres, qui ont échappé au PSG. Le premier est resté à l’Inter bien que son contrat ne court que jusqu’en juin prochain lorsque le Polonais a signé en faveur du FC Barcelone plutôt qu’au PSG. Aurélien Tchouaméni a également été une piste étudiée par le Paris Saint-Germain et appréciée de Kylian Mbappé qui a même mis sa casquette d’agent de joueurs, en vain.

