Le PSG a tenté un transfert à 100M€ !

Lors du précédent mercato estival, le PSG n'a pas chômé pour se renforcer, recrutant notamment plusieurs joueurs dans le secteur défensif à l'image de Milan Skriniar et Lucas Hernandez. Cependant, le club de la capitale a également tenté de boucler le transfert d'Antonio Silva, avant de buter sur les exigences de Benfica.

Le précédent mercato du PSG aura été animé. Et pour cause, le club de la capitale a chamboulé son effectif en se séparant de joueurs importants, tout en bouclant l'arrivée de 11 recrues. Parmi elles, plusieurs défenseurs sont arrivés à l'image de Milan Skriniar et Lucas Hernandez.

Le PSG a tenté le coup pour Antonio Silva

Mais avant cela, le PSG a tenté d'autres pistes. Il y a un peu plus d'un an, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Luis Campos s'intéressait à Antonio Silva, le jeune défenseur central prometteur de Benfica. Une information confirmée par OK Diario , qui ajoute même que le PSG a tenté de le recruter ces derniers mois. Mais le club lisboète, qui a accepté de céder Gonçalo Ramos, s'est montré intransigeant pour Antonio Silva, réclamant 100M€.

Le Real Madrid désormais favori dans ce dossier ?