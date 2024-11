Le PSG a fait capoter un gros transfert in-extremis

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours d’un mercato estival de gala à l’été 2021, le PSG avait jeté son dévolu sur Achraf Hakimi. Parfois irrégulier, le latéral droit marocain a pris de l’ampleur au sein du club de la capitale, même si son histoire aurait pu s’écrire ailleurs. En effet, le joueur désormais âgé de 26 ans aurait pu rapidement atterrir en Premier League.

En 2021, le PSG avait une fois de plus choqué le monde du football. Désireux de bâtir une équipe étoilée, le club de la capitale avait recruté Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Sergio Ramos, mais aussi Achraf Hakimi.

Hakimi va prolonger au PSG

Auteur d’une saison incroyable avec l’Inter Milan, le jeune latéral droit débarquait dans la capitale contre un montant de 68M€. Titulaire indiscutable dans son couloir depuis ses débuts au PSG, le numéro 2 a pris de l’ampleur ces derniers mois, et fait désormais partie des leaders du vestiaire parisien. Comme le révèle l’Equipe, Achraf Hakimi devrait prochainement prolonger son contrat au PSG, et va signer jusqu’en juin 2029. Cependant, l’histoire commune entre Paris et le Marocain aurait pu ne jamais voir le jour.

Un transfert avorté à Chelsea

A en croire les dernières indiscrétions du quotidien sportif, Achraf Hakimi était tout proche de rejoindre la Premier League en 2021, alors que Chelsea était vraiment pas loin d’obtenir sa signature. Finalement, c’est le Marocain lui même qui aura décidé de signer au PSG...