Le PSG a envisagé un incroyable retour

Aujourd’hui entraîneur des Newell’s Old Boys, le premier club de Lionel Messi, Gabriel Heinze était auparavant un joueur et il a côtoyé certains des plus grands clubs européens durant sa carrière : l’OM, le Real Madrid, Manchester United. Révélé en Argentine, il s’était notamment fait un nom du côté du PSG. Alors que cela aura duré 3 ans, de 2001 à 2004, le club de la capitale aurait par la suite tenté de faire revenir Heinze au Parc des Princes.

Depuis sa création, le PSG en a vu passer des joueurs. Certains ont d’ailleurs laissé leur empreinte du côté du Parc des Princes. Lors de son passage à Paris, Gabriel Heinze était notamment très apprécié des fans, sous le charme de la grinta de l’Argentin. Alors que cette belle histoire s’est terminée en 2004, la flamme aurait pu se raviver quelques mois plus tard entre Heinze et le PSG…

« Je souhaitais faire revenir Gabriel Heinze »

Ancien entraîneur du PSG, Guy Lacombe a ainsi fait cette révélation à propos de Gabriel Heinze. A l’occasion d’un entretien accordé à Eurosport , il a alors lâché : « Je souhaitais faire revenir Gabriel Heinze ». C’était en 2006 que Lacombe rêvait de rapatrier l’Argentin au PSG. A cette époque, le défenseur se trouvait du côté de Manchester United. Malheureusement, ça ne s’est pas concrétisé entre Heinze et les Parisiens. Un an plus tard, il a finalement quitté les Red Devils pour le Real Madrid et c’est en 2009 que l’Argentin a retrouvé la Ligue 1… à l’OM.

