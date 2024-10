Le prochain gros transfert du PSG déjà connu ?

Arnaud De Kanel

Arrivé au Paris Saint-Germain avec l’étiquette de recrue phare, Randal Kolo Muani a été transféré pour 90M€ à l’été 2023. Mais l’attaquant, qui avait brillé sous le maillot de l’Eintracht Francfort, peine à justifier l'investissement consenti par le club de la capitale. Relégué dans la hiérarchie offensive, l’international français n’a jamais trouvé son rythme sous les couleurs parisiennes. Sa situation devient d’autant plus préoccupante à l’approche du mercato d’hiver, où un départ en janvier apparaît de moins en moins improbable. Et il pourrait rapporter un joli chèque au club de la capitale.

Randal Kolo Muani a signé au PSG il y a un an de cela contre un chèque de 90M€. Le natif de Bondy, révélé lors de la Coupe du monde 2022, devait incarner le renouveau offensif du club parisien. Pourtant, son adaptation s’est avérée plus compliquée que prévu. Malgré quelques éclairs, Kolo Muani n'a jamais trouvé son rythme sous les ordres de Luis Enrique, laissant planer le doute sur son avenir. Daniel Riolo estime qu'il n'a pas sa place au PSG et qu'un transfert arrangerait tout le monde.

«Ce n’est pas un 9 de très haut niveau»

« Il ne devrait pas être au PSG. En fait, il devrait être dans un club en Allemagne tranquille à enfiler les buts. Ce n’est pas un 9 de très haut niveau, c’est un joueur de Francfort, au mieux de Monchengladbach », a-t-il déclaré dans l'After Foot. Avec Manchester United en embuscade, l'international français pourrait déjà plier bagage pour l’Angleterre, où il espère retrouver la confiance et le temps de jeu nécessaires pour relancer sa carrière. Et ce transfert pourrait rapporter gros au PSG.

Manchester United se positionne

L’avenir de Randal Kolo Muani au PSG semble déjà s’inscrire en pointillés. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant réfléchirait sérieusement à plier bagage, à peine quelques mois après son arrivée au club de la capitale. Un divorce précoce qui pourrait bien rebattre les cartes du mercato hivernal. Dans cette optique, un prétendant de poids se dessinerait du côté de l’Angleterre : Manchester United. Le média CaughtOffside révèle que les Red Devils suivraient de près l’évolution de la situation et envisageraient sérieusement de faire une offre pour l’international français. Le club mancunien serait prêt à débourser 70M€ pour l'attaquant tricolore. Une somme qui pourrait convenir au PSG.