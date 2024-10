Mercato - PSG : Il déballe tout sur les raisons de son départ

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Carlos Soler est aujourd’hui un joueur de West Ham. Plus forcément en odeur de sainteté au PSG, l’Espagnol a été prié de s’en aller lors du dernier mercato estival. Poussé vers la sortie, le milieu de terrain a rejoint Londres où il a été prêté, sans option d’achat, chez les Hammers. Désormais au sein de l’effectif de Julen Lopetegui, Soler s’est exprimé sur son départ chez West Ham.

Loin d’être l’un des premiers choix de Luis Enrique la saison dernière au PSG, Carlos Soler avait dû faire avec un temps de jeu réduit. Une situation que ne voulait pas revivre l’Espagnol pour cet exercice. C’est pour cela qu’il est parti loin de la capitale française. Invité à se trouver un nouveau club, Soler a alors rejoint Julen Lopetegui du côté de West Ham, où il a été prêté pour la saison.

« J’ai été séduit par l’idée de pouvoir arriver dans une nouvelle équipe en construction »

S’exprimant pour Marca, Carlos Soler a pris la parole à propos de son départ pour West Ham. Le joueur prêté par le PSG a alors fait savoir : « Comment Loptegui m’a-t-il convaincu ? Il m’a dit qu’il avait besoin d’un joueur de mon profil, qui fait l’aller-retour, qui peut aider à la construction. Il considérait qu’il ne l’avait pas dans l’équipe. Il m’a dit qu’ils étaient en train de construire un bon projet. La première fois que nous avons pris contact, ils n’avaient fait que deux transferts, nous avons fini avec 7 ou 8. J’ai été séduit par l’idée de pouvoir arriver dans une nouvelle équipe en construction et avec un entraîneur que je connais. C’est vrai qu’il y a une grosse concurrence, mais je me dis aussi que ma polyvalence peut me permettre de jouer à différents postes ».

« Je suis venu à West Ham pour profiter »

Carlos Soler a ensuite confié : « Je veux jouer et je suis venu ici pour être important. Pour cela, j’ai besoin d’être dans l’équipe le plus possible pour avoir cette continuité dont tout le monde a besoin pour pouvoir donner son meilleur niveau. C’est compliqué d’avoir ce niveau de continuité. Au PSG, ça ne s’est pas passé comme espéré et maintenant, je suis venu à West Ham pour profiter ».