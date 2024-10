Mercato - PSG : Une grande signature relancée par Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Fini le bling-bling et l’accumulation des stars au PSG ! Le club de la capitale souhaite désormais miser sur des profils plus jeunes. Les dirigeants parisiens l’ont d’ailleurs bien prouvé sur le mercato cet été. L’éventuelle prolongation de Nuno Mendes devrait s’instaurer dans cette nouvelle ligne directrice. Mais Luis Enrique pourrait tout relancer dans ce dossier.

Depuis l’arrivée de Luis Campos, le PSG souhaite miser sur la jeunesse. Le club de la capitale s’est ainsi débarrassé de nombreuses stars en 2023 : Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos... Les Rouge-et-Bleu ont ensuite recruté des éléments jeunes cet été comme Désiré Doué ou encore João Neves après le départ de Kylian Mbappé. Et la direction parisienne aurait prévu une autre signature dans cette ligne directrice.

Mercato - PSG : Un pote de Mbappé écarté par Luis Enrique ? https://t.co/r1Z0UTVyzC pic.twitter.com/j30XELv4ru — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

Le PSG veut prolonger Nuno Mendes

En effet, le PSG souhaiterait prolonger Nuno Mendes. Le profil du latéral gauche de 22 ans plaît aux dirigeants parisiens, qui voudraient donc poursuivre l’aventure avec lui. Sa signature nécessite néanmoins son adhésion. Et le dossier de l’international portugais, sous contrat jusqu’en juin 2026, pourrait être relancé par un certain Luis Enrique.

Son rôle sous Luis Enrique important pour sa signature ?

L’entraîneur du PSG a attribué un nouveau rôle plus conservateur à Nuno Mendes, qui bride son jeu en attaque. Et comme le rapporte Le Parisien, cela pourrait relancer les choses à long terme. Le latéral gauche portugais voudrait apporter plus offensivement, même s’il suit les consignes de Luis Enrique à la lettre pour le moment. Son rôle devrait donc être un paramètre important à prendre en compte au moment de finaliser sa prolongation. À suivre...