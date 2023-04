Le feuilleton Mbappé s’emballe, un ancien de l’OM dégaine

Thomas Bourseau

Ayant recalé le Real Madrid pour prolonger son contrat au PSG, Kylian Mbappé aurait quelques regrets à en croire certains médias. Au point où un ancien joueur de l’OM, à savoir Stéphane M’Bia, affirme qu’il doit tout plaquer pour le Real Madrid.

Kylian Mbappé fait tourner son monde en bourrique depuis l’été 2021. Après la désillusion de l’Euro avec l’équipe de France, Kylian Mbappé avait réclamé un bon de sortie à la direction du PSG comme il l’avait révélé à L’Equipe et à RMC Sport en septembre de la même année en vain. Un an plus tard, il décidait de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025 au grand dam du Real Madrid.

Mbappé regretterait son choix

Et maintenant ? Il semblerait que Kylian Mbappé commence à regretter son choix d’avoir snobé le Real Madrid en restant au PSG selon divers médias dont la Cadena SER qui déclarait dernièrement que le meilleur buteur de l’histoire du PSG songerait à partir à l’été 2024 par le biais de son futur statut d’agent libre en n’activant pas l’ultime année de son contrat.

M’Bia conseille à Mbappé de rejoindre le Real Madrid «en courant»