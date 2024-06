Le FC Nantes tente 4 transferts chez son rival !

Arnaud De Kanel

Relégué en Ligue 2 après avoir terminé à la 17e place de Ligue 1, le FC Lorient se prépare à un mercato estival mouvementé avec de nombreux départs. Le FC Nantes, bien conscient de cette situation, espère tirer avantage de cette situation en recrutant plusieurs joueurs lorientais. Les Canaris auraient jeté leur dévolu sur quatre éléments des Merlus.

Le FC Nantes s'est fait très peur mais évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Néanmoins, certaines choses ne peuvent plus durer pour les Canaris qui s'apprêtent donc à vivre un été mouvementé. De nombreux joueurs sont sur le départ, même des cadres comme Mostafa Mohamed qui pourrait prendre la direction de l'Arabie saoudite. Face à des moyens limités, le FC Nantes compte donc profiter de la relégation de son rival, le FC Lorient, afin de récupérer pas moins de quatre joueurs à bas prix.



Le gros coup Mvogo ?

En plus de Mostafa Mohamed, le FC Nantes devrait également perdre Alban Lafont. « Il lui reste trois ans de contrat, il est arrivé à la fin de son histoire avec Nantes. Il a fait le tour. On verra si, à la reprise il est toujours là, mais ça ne va pas m'empêcher de travailler, il le sait. Je vais actionner le mouvement », reconnaissait d'ailleurs Antoine Kombouaré. Alors, les Canaris pourraient se tourner vers le lorientais Yvon Mvogo d'après les informations de Ouest-France . Agé de 29 ans, le portier suisse n'a plus qu'un an de contrat et il a démontré à plusieurs reprises qu'il avait sa place dans une équipe de première partie de tableau.

Les trois autres lorientais ciblés par le FC Nantes