Le départ du boss du PSG se confirme

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos occupe un poste similaire au Celta de Vigo. Et alors qu'il a d'abord été pointé du doigt à Paris pour cette double casquette, c'est désormais en Espagne que le Portugais fait parler de lui pour son absence au quotidien auprès du Celta qui traverse une crise de résultats.

En 2022, sous l'influence de Kylian Mbappé, le PSG décide de nommer Luis Campos au poste de conseiller sportif. Un choix qui fait parler compte tenu du fait que le Portugais occupe les mêmes fonctions au Celta de Vigo. Mais la situation s'est inversée, est désormais, c'est en Espagne que Luis Campos est critiqué.

La conférence de Luis Campos crée la polémique au Celta

En effet, le Celta de Vigo traverse une crise en ce début de saison et se retrouve seulement 18e de Liga avec sept petits points au compteur. Par conséquent, l'absence au quotidien de Luis Campos se fait remarquer et sa récente conférence à La Sorbonne n'a pas plus aux fans du club galicien puisqu'elle se déroulait en même temps qu'un match crucial à Bilbao. Le Celta s'est d'ailleurs incliné (3-4).

Un départ inévitable en fin de saison ?