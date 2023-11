Avant Mbappé, le Real Madrid a choisi sa prochaine star

Hugo Chirossel

Alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG libre dans quelques mois. Selon la presse espagnole, l’intention de l’international français est de rejoindre le Real Madrid, mais ce dernier a un autre objectif en tête pour son mercato estival : s’attacher les services d’Alphonso Davies.

Après un été agité, la relation entre le PSG et Kylian Mbappé s’est apaisée. Mais son avenir n’est toujours pas entériné. Sous contrat jusqu’en juin 2024, la menace de voir le capitaine de l’équipe de France partir libre est toujours présente. En ce sens, le journaliste José Alvarez affirme que sa volonté est de rejoindre le Real Madrid.

Le Real Madrid veut Alphonso Davies

En attendant de savoir si Kylian Mbappé restera ou non au PSG, le Real Madrid a déjà identifié sa prochaine recrue. En effet, les Merengue ont fait d’Alphonso Davies leur priorité d’après les informations de Relevo . La Casa Blanca estime que le latéral gauche du Bayern Munich, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025, coche toutes les cases.

Le Real Madrid est optimiste