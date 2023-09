Laurent Blanc viré, il annonce une catastrophe à l’OL

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quasiment un an après son arrivée à l’OL, Laurent Blanc a déjà été écarté. Pour le remplacer, Gennaro Gattuso semble être le grand favori. Un choix qui peut surprendre compte tenu de la carrière du technicien italien. Par conséquent, Daniel Riolo ne semble pas très rassuré pour les Gones.

OL : Une date fixée pour le successeur de Laurent Blanc ? https://t.co/z2ysVAMrOz pic.twitter.com/LreiEXR4tt — le10sport (@le10sport) September 12, 2023

«C’était écrit d’avance»

« C’était écrit d’avance, ça fait même pas un an. On est en septembre, on en était quasiment sûr, ça devait se finir comme ça. Ça s’est fini comme on l’a dit malgré une deuxième partie de saison où certains ont voulu voir quelque chose de bien plus beau que la réalité. Ça n'a pas fonctionné, ça ne pouvait pas fonctionner, l’histoire est terminée », assure-t-il au micro de l’After Foot, avant d’afficher ses doutes sur Gennaro Gattuso.

Riolo affiche ses doutes sur Gattuso