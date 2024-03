L'ASSE signe un crack, il jubile

Jean de Teyssière

L'ASSE protège ses cracks. Le jeune attaquant stéphanois, Enzo Mazilla a signé son premier contrat professionnel avec l'ASSE cette semaine. Le meilleur buteur de la réserve stéphanoise (4 buts en 12 matchs) était pourtant courtisé par de grands clubs, mais il a décidé de rester dans le Forez, pour le plus grand bonheur de Loïc Perrin, le directeur sportif.

Bien lancé en Ligue 2 pour jouer les places qualificatives pour la montée en Ligue 1, l'ASSE compte également sur son centre de formation. Grâce à celui-ci des joueurs performants peuvent éclore, sans que le club n'ait besoin de réaliser un transfert. En ce sens, l'AS Saint-Étienne a reçu une bonne nouvelle.

Enzo Mayilla signe un contrat professionnel avec l'ASSE

Enzo Mayilla, 18 ans, est l'une des pépites du centre de formation de l'ASSE. Le jeune attaquant français est le meilleur buteur de la réserver stéphanoise avec 4 buts en 12 matchs et ses performances ont attiré l'œil de grands clubs, comme l'AS Monaco ou encore l'Eintracht Francfort. Mais il a décidé de signer son premier contrat professionnel dans le Forez et sera lié au club jusqu'en 2027.

«Enzo est un joueur qui a a pris conscience de ses nombreuses qualités»