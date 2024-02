Un joueur du FC Nantes a recalé l’ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais avant-centre du FC Nantes, Mostafa Mohamed aurait bien pu débarquer plus tôt en France. Et pour cause, son nom a longtemps circulé du côté de l'ASSE, avant qu'il ne s'engage finalement à Galatasaray. L'international égyptien est d'ailleurs revenu sur ce choix, reconnaissant que c'est son ancien club qui avait tranché.

Durant le mercato d'hiver 2021, Mostafa Mohamed s'est retrouvé au cœur d'un feuilleton du côté de l'ASSE. Buteur du Zamalek, l'international égyptien se préparait à rejoindre le club du Forez mais a finalement signé à Galatasaray où cela ne s'est pas bien passé. Désormais au FC Nantes, Mostafa Mohamed revient sur cet épisode et révèle que l'ASSE représentait une meilleure opportunité pour lui.

Mostafa Mohamed revient sur ses contacts avec l'ASSE...

« Quand j'ai quitté l'Égypte, c'était un peu difficile. Évidemment ce n'était pas simple. Quand je suis allé à Galatasaray, c'était la première fois que je quittais le pays et que je me professionnalisais donc ça a été évidemment difficile pour moi. Mais à ce moment-là, Galatasaray et Saint-Étienne discutaient en même temps avec moi. Je pouvais aller à Saint-Étienne, c'était une plus grande opportunité et une somme plus importante mais Galatasaray s'est mis d'accord avec Zamalek. Mais l'expérience a tout de même été positive pour moi honnêtement », explique l'international égyptien au micro de Free Ligue 1 .

