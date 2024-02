Mercato : Une «icône mondiale» a signé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2017, le PSG avait décidé de frapper très fort en lâchant 400M€ pour deux joueurs à savoir Neymar et Kylian Mbappé. Et si le Brésilien est déjà une star à l'époque, ce n'est pas encore le cas du jeune attaquant français. Mais rapidement, le natif de Paris va éclipser son nouveau coéquipier et s'imposer comme une icône mondiale comme le rappelle Dominique Séverac.

Quelques mois après la remontada , le PSG avait décidé de laver l'affront en sortant le chéquier. Dans un premier temps, le club de la capitale a fait sauter la clause libératoire de Neymar estimée à 222M€, afin de se venger du FC Barcelone. Et les Parisiens ne se sont pas arrêtés là. En effet, à la toute fin du mois d'août, c'est un jeune attaquant français qui débarque en provenance de l'AS Monaco. Un certain Kylian Mbappé qui est devenu une icône mondiale comme le souligne Dominique Séverac.

«Mbappé est devenu une icône mondiale»

« Il était une star française ou une promesse française, c'est devenu une icône mondiale. Barack Obama parle de lui, il fait la Une du Time, il est à la Une de journaux qui d'habitude ne mettent pas de foot sur leur couverture comme l'Obs. Et il est devenu un footballeur qui gagne des titres et qui fait gagner des titres », lance-t-il pour Code Source , le podcast du Parisien .

«La véritable attraction du championnat de France, c'est Kylian Mbappé»