FC Nantes : Un transfert annoncé en direct pour cet été ?

Benjamin Labrousse

Cette saison, le FC Nantes a pu compter sur l’impact du défenseur Eray Cömert. Prêté par Valence l’été dernier, le Suisse âgé de 26 ans réalise une bonne saison chez les Canaris, qui disposent d’une option d’achat de 2,5M€ pour l’été prochain. Cömert est d’ailleurs sorti du silence à ce sujet, ouvrant la porte à un transfert définitif en France.

«Dans les prochains mois, nous parlerons des projets qu'ils ont pour moi»

Dans un entretien accordé à MARCA , Cömert a d’ailleurs évoqué son avenir, qui pourrait s'écrire définitivement à Nantes : « Je sais qu'il existe d'autres options pour l'avenir. Pour l'instant, je me concentre sur mon travail au sein de l'équipe. Je me concentre uniquement sur le terrain, car je ne sais pas ce qui se passera cet été. Je n'ai pas encore parlé à Nantes, mais dans les prochains mois, nous parlerons des projets qu'ils ont pour moi. Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrai en dire plus. Pour l'instant, je veux juste rester le même » .

«Je serai ouvert à toute décision à l'avenir»