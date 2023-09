L’ASSE boucle deux transfert, c’est la panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l’AS Saint-Etienne a laissé filer deux joueurs majeurs, à savoir Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou. Deux départs qui ont été compensés numériquement, par les signatures d’Ibrahim Sissoko et Mahmoud Bentayg, mais pour Denis Balbir, c’est loin d’être suffisant et les Verts risquent de le payer cette saison.

Fiasco à l’ASSE, il perd ses nerfs https://t.co/GybLQeX2wx pic.twitter.com/6k0DQsEcgc — le10sport (@le10sport) September 6, 2023

«Avec les départs de Krasso et Nkounkou, il ne se passe plus rien»

« Autant, l’an passé à la même époque, on avait une équipe stéphanoise qui était très friable défensivement mais on voyait des buts, du jeu et un peu de folie. Là, avec les départs de Jean-Philippe Krasso et Niels Nkounkou, il ne se passe plus rien. C’est vrai qu’aujourd’hui la défense des Verts est meilleure que par le passé. Il y a plus de rigueur, plus de sérieux. Mais le dynamisme a disparu… On ne va pas mettre tout ça sur le dos des partants », écrit le journaliste dans son édito pour BUT Football Club , avant d’en rajouter une couche..

«Actuellement, je ne vois qu’une équipe qui joue petit bras et ça me désole»