Lâché par le PSG, il vit un cauchemar

Arnaud De Kanel

Poussé vers la sortie avec insistance par le PSG, Mauro Icardi a trouvé refuge à Galatasaray, club pour lequel il s'est engagé définitivement cet été. Et alors qu'il marchait sur l'eau jusque-là, l'attaquant argentin s'est blessé lors du derby stambouliote face au Besiktas. Son club a donné de ses nouvelles ce dimanche et elles ne sont pas bonnes du tout...

Mauro Icardi se refait la cerise du côté de Galatasaray. Après un prêt plus que concluant la saison passée, l'attaquant a convaincu le club turc de débourser 10M€ pour l'acheter au PSG. Icardi s'est fait un nom à Istanbul et il n'en finit plus de marquer. Auteur d'un nouveau doublé ce week-end, l'ancien joueur du PSG a été touché et les premiers examens ne sont pas rassurants.

Icardi buteur mais blessé

Mauro Icardi empile les buts avec Galatasaray. Auteur d'un doublé dans le derby face à Besiktas (2-1), l'ancien joueur du PSG a encore donné la victoire à ses coéquipiers et compte désormais 37 buts en 41 matchs avec son nouveau club. Il n'alourdira pas la marque de si tôt car il sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Le terrible verdict