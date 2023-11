Lâché par le PSG, il vit un calvaire

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a créé la surprise en se séparant de Juan Bernat. En effet, le club de la capitale a prêté le latéral espagnol de 30 ans à Benfica. Et malheureusement pour Juan Bernat, il est en grande difficulté au Portugal depuis le début de saison.

Doublure de Nuno Mendes en 2022-2023, Juan Bernat a été poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato estival, et ce, à la surprise générale. En effet, le club de la capitale a prêté le défenseur espagnol à Benfica jusqu'à la fin de la saison, alors que Layvin Kurzawa est finalement resté. Le Français étant habitué à être poussé dehors par le PSG lors des fenêtres de transferts précédentes.

Bernat est arrivé blessé à Benfica

Arrivé à Benfica le 1er septembre, Juan Bernat est à la peine ces dernières semaines. Comme précisé par L'Equipe , le latéral gauche de 30 ans est arrivé blessé au Portugal et a fait ses débuts avec son nouveau club après plus d'un mois. Et alors qu'il monté en puissance, Juan Bernat a rechuté, s'étant blessé aux adducteurs.

Remplaçant à Benfica, Bernat a rechuté