La vente de l’OM préparée par Longoria ?

La crise a frappé de plein fouet l’OM ces derniers jours. Tout est parti d’une relation houleuse entre les groupes de supporters et la direction olympienne. Le ton serait monté et des menaces auraient été proférées à l’encontre de Pablo Longoria. Alors que le président de l’OM a décidé de rester à Marseille, voilà qu’il pourrait faire un certain ménage dans les tribunes du Vélodrome. A en croire Thibaud Vézirian, cela pourrait servir à préparer la vente de l’OM.

Depuis de très longs mois maintenant, la vente de l’OM ne cesse de revenir au coeur des discussions. Malgré les démentis de Frank McCourt, les rumeurs apparaissent sans cesse. Alors qu’on annonce que l’OM pourrait passer aux mains de l’Arabie Saoudite, voilà que de nouveaux indices pourraient confirmer cette potentielle cession de Marseille.

Contacté par TeamFootball , Thibaud Vézirian s’est confié sur cette volonté d’assainissent au sein des supporters de l’OM. Et si cette révolution souhaitée par Pablo Longoria était liée à la vente de l’OM ? « C’est assez classique, finalement, ce qui se passe. Mais c’est cette fois rondement mené de la part de Pablo Longoria. Dans tout club où les tribunes posent problèmes, où certains groupes de supporters sont menaçants pour la bonne marche du club, on remet à plat les conventions supporters avant d’officialiser une vente », a expliqué le journaliste.

« C’est quasiment toujours avant une officialisation de cession »