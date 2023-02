La rupture était inévitable pour Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain

Aujourd’hui, ce serait terminé entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes, son agent historique. La raison ? Un désaccord à propos de l’avenir du désormais joueur d’Al Nassr. En effet, CR7 avait de grandes ambitions et espérait pouvoir continuer en Europe. Il aurait alors posé un ultimatum à Jorge Mendes, pour qui la mission était visiblement impossible. Explications.

Remercié par Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est donc envolé pour l’Arabie Saoudite et Al Nassr afin de poursuivre sa carrière. Une destination exotique pour le Portugais qui souhaitait pourtant continuer à évoluer en Europe. Et Cristiano Ronaldo n’aurait d’ailleurs pas manqué de poser un ultimatum à Jorge Mendes, son agent, à propos de ce désir de rejoindre un club européen après Manchester United.

« Chelsea, Bayern ou c’est fini »

Dernièrement, il a été révélé que Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes ne travailleraient plus ensemble. En effet, cela résulterait d’un ultimatum de CR7 sur le mercato, qui aurait lâché à son ex-agent : « Chelsea, Bayern ou c’est fini ». Cristiano Ronaldo n’aura finalement ni rejoint Chelsea, ni le Bayern Munich et Jorge Mendes en a alors fait les frais.

« Ce n’était pas faisable pour nous »