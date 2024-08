La promesse du PSG pour boucler ce transfert

Axel Cornic

Pour boucler son mercato, le Paris Saint-Germain a décidé de se tourner vers la Serie A en prenant contact tout récemment avec l’entourage de Ademola Lookman. Révélation de la saison dernière, l’attaquant ferait le forcing pour quitter l’Atalanta et poser ses valises à Paris, où il pourrait totalement relancer sa carrière.

On devrait voir des nouveaux visages débarquer au PSG en cette fin de mercato et l’un d’entre eux pourrait être celui d’Ademola Lookman. C’est en tout cas ce qu’on aimerait au sein du club de la capitale, où on se heurte toutefois à l’inflexibilité de l’Atalanta, qui n'a aucune intention de le laisser filer pour le moment.

Mercato : Le PSG va faire enrager un club pour boucler ce transfert ! https://t.co/jCeaSK2MPX pic.twitter.com/TGOy2xDPc3 — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

« Nous sommes très calmes »

Car le ton semble être monté entre le club bergamasque et l’international nigérian, qui aurait demandé de ne pas être convoqué pour la rencontre face à Lecce, lors de la première journée de Serie A. Mais ne comptez pas sur l’Atalanta pour paniquer ! « Nous sommes très calmes. Notre idée, partagée par tous, entraîneur, propriétaires et club, était de ne pas laisser partir ces joueurs importants pour la première fois de notre histoire » a annoncé le directeur sportif Luca Percassi ce lundi, au micro de Sky Sport Italia.

Une place de titulaire pour Lookman ?

En tout cas, le PSG est en train de mettre toutes les chances de son côté pour avoir Ademola Lookman. En Italie, on assure en effet que ses agents seraient en train de travailler d’arrache-pied pour boucler son transfert, avec l’attaquant de qui pourrait plus que doubler son salaire en arrivant à Paris. D’après les informations de Mediaset, le club parisien lui aurait d’ailleurs fait une énorme promesse en lui assurant qu’il aura une place de « protagoniste » sous les ordres de Luis Enrique. Le Nigérian pourrait donc débarquer comme un titulaire en puissance...