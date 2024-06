La fin est proche, Leo Messi fait une annonce pour son avenir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A bientôt 35 ans (il les aura le 24 juin), Lionel Messi approche de la fin de sa carrière. Désormais à l’Inter Miami, l’attaquant argentin s’est prononcé sur la possibilité de le voir avec l’Albiceleste du côté des Etats-Unis dans deux ans à l’occasion de la Coupe du monde.

Parti à l’Inter Miami l’année dernière après deux années contrastées au PSG, Lionel Messi n’a pas totalement dit au revoir au football de très haut niveau en poursuivant sa carrière internationale avec l’Argentine. Dans quelques jours, La Pulga tentera ainsi de remporter une deuxième Copa America, mais qu’en est-il de la Coupe du monde dans deux ans ? Alors que les supporters argentins espèrent le voir défendre le titre mondial aux Etats-Unis en 2026, Lionel Messi reste prudent.

« La Coupe du monde 2026 ? Je ne sais pas comment je serai »

« Cela dépend de comment je me sens, de comment je suis physiquement, et d'être réaliste avec moi-même. Il reste encore beaucoup de temps... entre guillemets, « beaucoup et peu », parce que ça passe vite, mais il reste encore un peu de temps et je ne sais pas comment je serai à ce moment-là. L'âge est aussi une réalité, même si ce n'est qu'un chiffre », a répondu Lionel Messi dans un entretien accordé à infobae .

« Voir si je suis encore au niveau ou pas... »