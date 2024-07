L’OM en feu sur le mercato, il annonce du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato depuis la signature de Roberto De Zerbi, l’OM a d’ores-et-déjà enregistré l’arrivée de quatre nouveaux joueurs à savoir Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood ainsi que Pierre-Emile Højbjerg. Et c’est probablement loin d’être terminé puisque Pablo Longoria souhaiterait renouveler à près de 80% l’effectif marseillais. Et Florent Gautreau semble particulièrement enthousiaste.

Comme attendu, l'OM est très actif sur le mercato. Dès que le club phocéen a trouvé son entraîneur, à savoir Roberto De Zerbi, les recrues se sont enchaînées. Ainsi, Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood et désormais Pierre-Emile Højbjerg, ont signé à l'OM depuis le début du marché. De quoi enthousiasmer Florent Gautreau.

«Tu ouvres maintenant un nouveau chapitre intéressant»

« Je trouve plus de parenté footballistique entre De Zerbi et les entraîneurs avant Marcelino. La parenthèse terrible en termes d’entraîneur de l’an dernier est refermée. Tu ouvres maintenant un nouveau chapitre intéressant tactiquement », lâche le journaliste de RMC auprès de l’After Foot, avant d’en rajouter une couche.

«Je m’emballe un peu mais je pense aussi que l’OM sera beaucoup plus cohérent dès le départ»

« Il a aussi des joueurs qui l’intéressent. Greenwood, Høljberg, Nketiah, tout cela c’est très intéressant techniquement et ça me va très bien. Les joueurs qu’il a écartés aussi, ça me va bien. Donc je m’emballe un peu mais je pense aussi que l’OM sera beaucoup plus cohérent dès le départ. Lorsque l’on a annoncé De Zerbi on était content mais on s’est dit, maintenant quels joueurs ? Et de ce qu’on voit pour l’instant-là, je trouve ça plutôt satisfaisant », ajoute Florent Gautreau.