L'ASSE se fait recaler pour ce transfert

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le FC Metz, Matthieu Udol serait dans les petits papiers de l'ASSE d'Olivier Dall'Oglio. Toutefois, les Grenats refuseraient catégoriquement de lâcher leur arrière gauche de 28 ans lors de ce mercato estival. Par conséquent, les Verts auraient fixé une deadline pour ce dossier.

Grâce à sa victoire en barrages contre le FC Metz, l'ASSE va retrouver la Ligue 1 en 2024-2025. Pour se maintenir dans l'élite la saison prochaine, les Verts auraient décidé de frapper un grand coup sur le mercato.

Mercato - ASSE : Une arrivée à 9M€ est annoncée ! https://t.co/Al8uwZHzMz pic.twitter.com/ksU99XlkRn — le10sport (@le10sport) July 25, 2024

L'ASSE en pince pour Udol

Désireuse de renforcer le couloir gauche de sa défense, l'ASSE d'Olivier Dall'Oglio aurait coché le nom de Matthieu Udol, qui réalise de belles choses avec le FC Metz la saison dernière. Toutefois, les Verts n'arriveraient pas à convaincre les Grenats de céder leur numéro 3.

Metz refuse de lâcher Udol

Selon les informations du Républicain Lorrain, le FC Metz ne compterait pas vendre Matthieu Udol lors de ce mercato estival, et ce, malgré sa descente en Ligue 2 et sa nécessité de vendre pour rééquilibrer ses comptes. Ne disposant pas de véritable latéral gauche de métier dans son effectif, les Verts seraient agacés. Ainsi, ils auraient fixé une deadline pour ce dossier. Passé la date choisie, l'ASSE devrait tirer un trait sur Matthieu Udol et se tourner vers d'autres pistes. A suivre...