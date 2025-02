Kylian Mbappé : Le licenciement qui fait polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, Kylian Mbappé devenait actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Mais voilà qu'aujourd'hui, le club normand, bon dernier de Ligue 2, traverse une violente crise. Les supporters sont en colère, eux qui n'hésitent pas à s'en prendre au clan Mbappé. Il faut dire que les bonnes décisions n'auraient pas été prises, notamment en ce qui concerne le licenciement de Nicolas Seube, ex-entraîneur de Caen.

Les défaites s'enchainent et la crise frappe de plein fouet le SM Caen. Pour tenter d'endiguer cela, le club de Kylian Mbappé n'avait pas hésité à prendre de grosses décisions ces dernières semaines. Ainsi, le 29 décembre dernier, la formation normande annonçait le licenciement de son désormais ex-entraîneur, Nicolas Seube, le remplaçant alors par Bruno Baltazar. Un choix loin d'être concluant puisque Caen a continué de s'enfoncer et voilà qu'aujourd'hui, Mbappé se voit reprocher sa décision avec Nicolas Seube.

« C'est un gâchis »

Ancien joueur de Caen, Christophe Le Grix est revenu pour Eurosport sur le licenciement de Nicolas Seube. Et à ses yeux, c'est une mauvaise qui a été prise par Kylian Mbappé et ses collaborateurs : « Nicolas Seube était la bonne personne au bon endroit et au bon moment. L'avoir évincé pour mettre quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Eve (Bruno Baltazar) et qu'on voit ce qu'il fait on se demande où est le bénéfice. C'est un gâchis ».

« Pas seulement la faute de la famille Mbappé »

Le SM Caen de Kylian Mbappé traverse ainsi une violente tempête. Pour autant, malgré la crise, l'actuel joueur du Real Madrid est également épargné par certains. « Pour moi, tout est parti en 2018 avec ce putsch pour virer le président Jean-François Fortin. A ce moment-là, le club fonctionnait très bien. Ça faisait quatre ans qu'il était en L1, les U19 avaient atteint la finale du championnat de France et le club était stable. Depuis, Malherbe descend de plus en plus. Je ne suis pas persuadé que c'est seulement la faute de la famille Mbappé », a expliqué Grégory Proment. De son côté, Christophe Le Grix a également fait savoir : « Il faut du temps pour mettre en place un projet. Dans l'organigramme, la famille Mbappé a ramené des personnalités qui ont fait leurs preuves dans le milieu du foot et qui ont des qualités à l'image de Reda Hammache ou Pascal Plancque ».