Contrat résilié, c'est fini pour lui à l'OM !

Très actif l'été dernier lors du mercato, l'OM avait bouclé son recrutement avec 12 renforts au compteur. Mais voilà qu'il n'y a pas eu des réussites et le club phocéen n'a pas tardé à s'en séparer. Dès cet hiver, Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné et voilà qu'il faut aussi ajouter Valentin Carboni, l'Inter Milan venant de rompre son prêt.

Parmi les 12 recrues arrivées à l'OM l'été dernier, on pouvait retrouver notamment Valentin Carboni. Grand espoir du football argentin, le milieu de terrain avait alors été prêté avec option d'achat par l'Inter Milan. Carboni n'aura toutefois pas vraiment eu l'occasion de briller avec l'OM, se blessant gravement dès le mois d'octobre en marge d'un rassemblement avec l'Albiceleste.

Rupture anticipée

Et voilà que l'aventure entre l'OM et Valentin Carboni prend fin prématurément. En effet, ce mardi, l'Inter Milan a annoncé la rupture anticipée du prêt de l'Argentin. « L'expérience marseillaise est terminée pour l'Argentin né en 2005. Le FC Internazionale Milano annonce que, suite à des discussions avec l'Olympique de Marseille et le joueur, un accord a été trouvé pour la résiliation anticipée du prêt de Valentin Carboni », peut-on lire dans le communiqué milanais.

Un nouveau prêt à l'OM ?

Et si Valentin Carboni n'en avait toutefois pas réellement terminé avec l'OM ? Au cours des dernières semaines, différentes rumeurs ont circulé à propos de l'avenir de l'Argentin. Dans la presse italienne, il avait alors été expliqué que Carboni pourrait de nouveau être prêté à Marseille, aux mêmes conditions, par l'Inter Milan. A suivre...