Kvaratskhelia : La grande annonce sur l’argent du PSG !

Présent en conférence de presse, Antonio Conter a été interrogé sur le récent départ de Khvicha Kvaratskhelia du Napoli. L’international géorgien a rejoint le Paris Saint-Germain contre une indemnité supérieure à 70M€ et devrait bientôt faire ses premiers pas en Ligue 1, face au Stade de Reims.

Tout le monde attendait son arrivée cet été, finalement Khvicha Kvaratskhelia est arrivé avec quelques mois de retard. Un gros coup pour le PSG, même si certains voient plutôt Luis Campos se tourner vers un véritable numéro 9, comme Victor Osimhen. Mais c’est surtout un déclic important pour le Napoli, qui pourra investir l’argent reçu en cette fin de mercato hivernal.

« Le mercato nous aidera à franchir des paliers, c’est inévitable »

Et c’est justement sur ce sujet qu’a été interrogé Antonio Conte, qui est désormais son ancien entraineur. « Nous avons commencé un voyage et nous espérons qu’il pourra durer longtemps. Mais il manque encore des choses et nous avons encore besoin de franchir des nouveaux paliers. Le mercato nous y aidera, c’est inévitable. Si ce n'est pas maintenant, ce sera en juin » a expliqué le coach du Napoli, en conférence de presse.

« Cet effectif doit être considérablement renforcé à l'avenir »

« Nous avons eu de la chance cet été. Mais il y a deux ans, 100 millions ont été dépensés et tout le monde est parti en prêt. Il est important de dépenser l’argent, mais pas de le jeter » a poursuivi Antonio Conte, qui pourrait bien voir Alejandro Garnacho ou Karim Adeyemi débarquer à Naples d'ici la fin du mercato. « S’il y a une opportunité de s’améliorer, le club doit décider. Nous avons ce groupe de gars et je suis content : je peux faire la guerre avec eux. Ensuite, si quelqu'un arrive, qu'il en soit ainsi, sinon nous continuerons à travailler en sachant que cet effectif doit être considérablement renforcé à l'avenir ».