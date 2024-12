Kolo Muani - PSG : L'énorme erreur d'Al-Khelaïfi !

Axel Cornic

Depuis le début du projet QSI, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est très souvent impliqué dans le mercato du Paris Saint-Germain, imposant des joueurs à ses entraineur. Et ça n’a pas toujours réussi, avec notamment le recrutement de Randal Kolo Muani en 2023 qui commence à sérieusement ressembler à l’un des plus gros flops de l’histoire parisienne.

Où est passé Randal Kolo Muani ? Seul numéro 9 de l’effectif avec Gonçalo Ramos, qui vient tout juste de revenir de blessure, l’international français ne joue plus depuis le 6 décembre dernier et le match nul face à l’AJ Auxerre (0-0). D’ailleurs, Luis Enrique ne l’a carrément pas convoqué pour les deux dernières journées de Ligue 1.

Le 3e plus gros transfert du PSG

Un départ semble donc être devenu la seule solution pour Kolo Muani, s’il souhaite bénéficier d’un plus grand temps de jeu lors de la deuxième partie de saison. Et les dents commencent à grincer, puisque l’attaquant a tout de même été payé entre 90 et 100M€ lors de l’été 2023, soit le 3e plus gros transfert de l’histoire du PSG derrière Kylian Mbappé (180M€) et Neymar (222M€). En termes de salaire il tourne à un peu moins de 13M€ brut, soit le quatrième plus gros de l’effectif actuel... tout ça pour 453 minutes de jeu et deux petits buts.

Un transfert signé Kolo Muani

A qui la faute ? Lors de l’été 2023, avec les départs de Lionel Messi et de Neymar, l’occasion se présentait au PSG de recruter un numéro 9 de niveau international. Plusieurs noms ont été évoquées comme avec Robert Lewandowski, mais surtout Victor Osimhen, que le dirigeant portugais avait côtoyé au LOSC par le passé. C’est pourtant Nasser Al-Khelaïfi qui aurait choisi ! Vraisemblablement séduit par ses prestations en Coupe du monde, le président du PSG aurait insisté pour tout miser sur Randal Kolo Muani... pour le résultat que l’on connait.