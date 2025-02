Kolo Muani : Le PSG taclé par le clan Deschamps ?

Axel Cornic

En difficulté au Paris Saint-Germain, où Luis Enrique ne comptait clairement plus sur lui, Randal Kolo Muani a rebondi à la Juventus lors du mercato hivernal avec un prêt de six mois. De quoi ravir les Bianconeri, mais également l’équipe de France, avec Guy Stéphan qui s’est exprimé ce vendredi dans la presse italienne.

Décidément, l’air d’Italie fait le plus grand bien à Randal Kolo Muani. Bloqué au PSG depuis le début de la saison, avec son dernier but marqué en septembre, l’attaquant français enchaine à la Juventus. Il en est déjà trois réalisations en deux rencontres de Serie A, ce qui ne manque pas de faire parler de l’autre côté des Alpes.

« Kolo Muani a besoin de ressentir la confiance de l'entraîneur »

Dans un entretien accordé ce vendredi à Tuttosport, Guy Stéphan a commenté le renouveau de Kolo Muani loin du PSG. « C'est un garçon très sensible et réservé. Il a besoin de ressentir la confiance de l'entraîneur, de ses coéquipiers et de l'environnement qui l'entoure. Et il a évidemment ressenti ces sensations à la Juve, car sa réponse sur le terrain a été excellente » a expliqué l’adjoint de Didier Deschamps. « Thiago Motta, Khéphren Thuram et Timoty Weah, entre autres bien sûr, l'ont aidé à s'intégrer immédiatement dans le contexte de la Juventus ».

« Je ne pense pas que le PSG l'ait écarté »

Suffisant pour sceller son avenir, avec les médias transalpins qui parlent déjà d’une Juventus qui aimerait garder Randal Kolo Muani ? « Je ne pense pas que le PSG l'ait écarté car il semblerait que ce soit un prêt sec jusqu'au 30 juin » a confié Stéphan. « Est-ce qu’il devrait rester à la Juve ? Personnellement, et disons égoïstement, je ne pense qu'à la performance de Randal sur le terrain. Le voir bien jouer, être heureux, marquer des buts à plusieurs reprises, sont autant de nouvelles très positives pour l'équipe de France ».