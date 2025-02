Cristiano Ronaldo impacté par le prochain transfert de l’OM ?

La rédaction

À peine le mercato d'hiver de l'OM terminé, les dirigeants olympiens attaquent déjà celui de l'été. Après l'échec de la piste menant à Aymeric Laporte ces dernières semaines, l'OM pourrait bien revenir à la charge dès cet été, annonce Daniel Riolo. Après deux saisons passées à Al-Nassr, l'international espagnol pourrait faire son retour en Europe.

L'OM a bouclé son mercato hivernal et a pu enregistrer l'arrivée de nombreux renforts. Les dirigeants olympiens ne comptent cependant pas se reposer et auraient déjà les yeux rivés sur cet été. Daniel Riolo annonce d'ailleurs : « L'OM a tenté de loin pour Aymeric Laporte cet hiver, mais je pense qu'ils tenteront de beaucoup plus près pour l'été prochain. »

Laporte à l'OM ?

Arrivé à l'été 2023 en Arabie saoudite, à Al-Nassr, le défenseur central a notamment rejoint Cristiano Ronaldo. Après deux saisons passées là-bas et 58 matchs joués, l'ancien joueur de Manchester City pourrait bien revenir en Europe et faire faux bond à CR7, lui qui avait donné son accord pour rejoindre l'OM cet hiver.

L'OM regarde en Arabie saoudite

Après le recrutement libre de Luiz Felipe en provenance d'Al-Ittihad, l'OM continue de surveiller le marché saoudien pour se renforcer. Durant ce mercato d'hiver, Mehdi Benatia et Pablo Longoria, en plus de la piste menant à Aymeric Laporte, auraient tenté de faire venir l'ancien Napolitain Kalidou Koulibaly.