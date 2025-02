Pogba : L’OM relance son transfert ?

Thomas Bourseau

A l’Olympique de Marseille, une décision phare a été prise pendant le mercato hivernal. Alors que l’opportunité en or de marché que représentait Paul Pogba s’est présentée au club marseillais, les dirigeants, en travaillant de concert avec le staff technique de Roberto De Zerbi, n’ont pas mené à bien cette opération pour des raisons sportives. Mais ce chapitre ne serait pas clôt pour autant.

Près de 14 saisons en professionnel pour Paul Pogba et aucune expérience dans un club français pour le champion du monde. En effet, le milieu de terrain a voyagé entre Manchester et Turin pendant la totalité de sa carrière. Mais il semblait qu’après la rupture de contrat annoncée par la Juventus en novembre dernier, l’ex-joueur de Manchester United effectuerait enfin ses premiers pas dans l’élite du football français pendant le mercato d’hiver.

«Il faut respecter le joueur et ses coéquipiers»

La fin de sa suspension pour dopage est programmée pour le mois de mars, mais Paul Pogba ne pourra pas aider l’OM comme Adrien Rabiot ou encore Mason Greenwood l’avaient laissé entendre en interview ces dernières semaines. Pour la simple et bonne raison que l’OM n’ait pas souhaité prendre de risque pour son retour à la compétition au vu de la dynamique actuelle selon Roberto De Zerbi.

« L’équilibre du vestiaire, personne ne le changera tant que je serai l’entraîneur, ce n'était pas le problème. Il fallait comprendre où on pourrait l'utiliser, une fois qu'il aurait retrouvé sa forme, à quel poste sur le terrain. Il faut respecter le joueur et ses coéquipiers ».

«On parle d'un super champion et peut-être que ça changera, mais on a pris cette décision»

En conférence de presse vendredi, l’entraîneur de l’OM n’a cependant pas fermé la porte à une future venue de Paul Pogba. « Plus il y a de champions, plus je suis heureux. On parle d'un super champion et peut-être que ça changera, mais on a pris cette décision ». Le décor est planté pour l’été prochain si jamais Pogba n’a pas signé ailleurs jusque-là.