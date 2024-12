«Je ne pouvais pas attendre», le PSG grand regret de sa carrière ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs des années 2010, Leonardo Bonucci a fait la plus grande partie de sa carrière à la Juventus, remportant notamment 9 Scudetti. Mais sa carrière aurait très bien pu connaitre une autre trajectoire, puisque l’ancien international italien a avoué avoir été proche de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Serial buteur en Serie A comme en Bundesliga avec le Bayern Munich, Luca Toni officie désormais derrière les micros puisqu’il est consultant pour Prime Video en Italie. Et dans le dernier épisode de sa série d’interviews nommée Fenomeni, il a invité son compatriote Leonardo Bonucci, qui a également raccroché ses crampons après un dernier défi du côté de Fenerbaçhe.

« Marotta m'a dit qu'il ne me vendrait pas même pour 100 millions »

L’ancien défenseur de la Juventus et de la Squadra Azzurra y raconte notamment la fois où un certain Pep Guardiola l’avait appelé pour le convaincre de le rejoindre à Manchester City. « J'étais très proche de City en 2016 et aussi en 2017. Marotta m'a dit qu'il ne me vendrait pas même pour 100 millions et l'offre qui venait d'Angleterre n'était pas très loin de ce chiffre, mais Agnelli et Marotta ont tenu parole » a confié Leonardo Bonucci, qui officie depuis quelques temps comme entraineur adjoint de Bernardo Corradi avec l’Italie U20.

« Et puis il y avait aussi la possibilité d’aller au PSG »

« L'année suivante, Guardiola m'a dit qu'il devait vendre Mangala et Otamendi et qu'il me prendrait ensuite, mais je ne pouvais pas attendre » a poursuivi l’ancien défenseur central, avant d’évoquer également un autre regret de sa carrière, avec le PSG. « Et puis il y avait aussi la possibilité d’aller au PSG. Ce sont les deux occasions où j'aurais pu partir à l'étranger ». A noter que seulement quelques temps plus tard, c’est son coéquipier Gianluigi Buffon qui avait accepté de poser ses valises à paris, après toute une carrière en Serie A.