«Je le prends» : Grosse annonce sur le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une excellente première partie de saison, Rayan Cherki a largement contribué au retour en forme de l'OL. Une situation qui attire évidemment l'intérêt de plusieurs clubs, dont le PSG qui avait tenté de le recruter l'été dernier. Cependant, pour Emmanuel Petit, c'est à Manchester City que le jeune meneur lyonnais devrait signer pour relancer l'équipe de Pep Guardiola.

L'été dernier, Rayan Cherki s'est retrouvé au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. Le jeune lyonnais serait ainsi passé tout proche de rejoindre le PSG pour 15M€, mais il avait finalement décliné en espérant une proposition du Borussia Dortmund qui n'est jamais venue. Par conséquent, Cherki est resté à l'OL où il a d'abord été mis de côté avant d'être réintégré et prolongé. Depuis qu'il a signé son nouveau contrat, il a retrouvé son meilleur niveau et a largement contribué au retour en forme des Lyonnais. Mais alors que les Gones doivent vendre, son nom revient avec insistance cet hiver. Et pour Emmanuel Petit, Manchester City devrait sauter sur l'occasion plutôt que le PSG.

Le PSG pourrait frapper un grand coup ! Dani Olmo, en attente à Barcelone, pourrait rejoindre la capitale. 🔥 https://t.co/gKkySY6Bu5 — le10sport (@le10sport) January 2, 2025

Cherki le sauveur de Manchester City ?

« Ses qualités sont très difficiles à trouver actuellement dans le foot moderne. Les n°10 ont quasiment disparu. Lui joue un peu à l’ancienne, il met sur orbite les attaquants, il fait des passes que personne ne voit… Ça ne m’étonne pas qu’il soit regardé par de grands clubs anglais », lâche le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.

«Si je suis City et Guardiola, je le prends»

Par conséquent, Emmanuel Petit espère grandement que Pep Guardiola pensera à recruter Rayan Cherki afin de relancer Manchester City qui traverse une période très compliquée. « Si je suis City et Guardiola, je le prends. City a des difficultés au milieu de terrain, dans la créativité. Cherki pourrait amener une énergie, de l’espoir et un jeu que Guardiola aime beaucoup », conclut l'ancien joueur d'Arsenal.