«Je décide», Rabiot a été cash pour son contrat !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement recruté par l’OM alors qu’il était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin, Adrien Rabiot a opté pour un choix très surprenant étant donné son histoire particulière avec le PSG. Mais Christophe Dugarry se remémore ce feuilleton houleux au moment de son départ du Parc des Princes, et félicite Rabiot pour ce choix de carrière.

Pur produit issu du centre de formation du PSG où il s’est ensuite révélé aux yeux du monde entier en équipe première, Adrien Rabiot (29 ans) était pourtant parti en très mauvais termes avec la direction parisienne en 2019. Mis de côté parce qu’il avait décidé de ne pas prolonger son contrat, les rapports s’étaient tendus entre Rabiot et Nasser Al-Khelaïfi sur la fin de son histoire avec le PSG. L’international français a été cash en restant sur ses positions, et c’est justement ce qui a plu à Christophe Dugarry.

OM - PSG : Marquinhos lâche un message glacial à Rabiot https://t.co/Ww8W3AL3iG pic.twitter.com/7LJzbpbHa9 — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

« La liberté de faire ce qu’il veut »

Sur les ondes de RMC Sport mardi, l’ancien attaquant de l’équipe de France a félicité Rabiot pour son état d’esprit et sa signature à l’OM : « J'adore Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, c'est mon idole! Mais quelle liberté ce garçon! La liberté de faire ce qu'il veut, le garçon. Il était au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on lui a dit, qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Il a dit: je décide de ne pas prolonger mon contrat, je décide de garder ma mère comme agent, je décide d'aller à la Juve, je décide d'aller jusqu'à la fin de mon contrat. Là, il décide d'aller à Marseille », lâche Dugarry.

« C'est interdit d'apprécier une autre équipe »

« Il n'est pas dans les diktats: tu as le maillot de Paris, tu n'as pas droit d'avoir le maillot de l'OM. Titulaire en équipe de France, capitaine à la Juventus. (...) Le mec fait une carrière exceptionnelle. Tu avais envie de partager quelque chose avec l'OM, même si tu es né à Paris, même si un temps tu as pu supporter le PSG, même si tu as porté son maillot. Et alors? C'est interdit d'apprécier une autre équipe, un autre club? », poursuit l’ancien attaquant de l’OM pour défendre Rabiot.