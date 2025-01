Jackpot pour l’OM avec De Zerbi !

Axel Cornic

Même si tout n’est pas parfait depuis, l’arrivée de Roberto de Zerbi a relancé l’engouement autour de l’Olympique de Marseille après une saison catastrophique. Un très bon coup qui semble également régaler l’entraineur italien, puisqu'il se plairait beaucoup dans le sud de la France après avoir déjà connu l’Angleterre, l’Ukraine et l’Italie dans sa carrière.

Compliquée au niveau sportif, la saison dernière a surtout montré une énorme instabilité à l’OM, où les entraineurs se sont succédés sans jamais s’imposer. Pablo Longoria a ainsi dû tout changer et il l’a fait avec la manière, avec une signature qui a énormément fait parler l’été dernier.

Le gros coup de l’OM

C’est en effet Roberto De Zerbi qui a débarqué, lui qu’on annonçait plutôt à Manchester United ou au Bayern Munich ! Un coup de maître pour l’OM, qui s’est donc attaché l’un des entraineurs les plus suivis de sa génération, qui a d’ailleurs accepté de s’inscrire dans un projet de trois ans. Et même si l’élimination en Coupe de France est une tâche dans sa saison, l’Italien réalise plutôt des bonnes choses à Marseille, avec une deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG.

« De Zerbi a trouvé tout ce qu'il cherchait »

Du côté de l’OM on semble en tout cas conquis par l’ancien de Sassuolo et de Brighton, notamment grâce à une solide relation avec Mehdi Benatia ou encore avec le président Pablo Longoria. Et ça semble réciproque, puisque l’un de ses proches a assuré qu’il est actuellement très heureux à Marseille ! « De Zerbi se porte très bien à l'étranger, il a trouvé tout ce qu'il cherchait » a expliqué son ancien coéquipier Cristian Bucchi, au micro de Radio Goal.